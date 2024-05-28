Создан материал «прозрачнее» стекла

Представьте себе окно, которое пропускает свет, блокирует тепло, обеспечивает приватность и самостоятельно очищается.

Ученые разработали новый метаматериал, который кажется научной фантастикой, но вскоре может преобразить наши здания.

Этот новый материал, названный PMMM, представляет собой тонкую пленку, нанесенную на обычное стекло. Микроскопические пирамиды, вытравленные на его поверхности, являются ключом к его уникальным свойствам.

Эти крошечные пирамидки рассеивают свет, придавая PMMM матовый вид. Удивительно, но оно пропускает даже больше света, чем обычное стекло (95% против 91%). Это позволяет сделать помещения более светлыми и комфортными для людей и увеличить рост растений в теплицах.

Но самой интересной особенностью PMMM может стать его способность пассивно охлаждать здания. Отражая тепло наружу в виде инфракрасного излучения, PMMM может поддерживать в помещении температуру на 6 °C ниже, чем снаружи.

Пленка PMMM даже очищается сама. Пирамидальная структура задерживает воздух под каплями воды, заставляя их скатываться и уносить с собой пыль и грязь. Это «супергидрофобное» свойство избавляет от необходимости мыть окна.