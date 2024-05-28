В Самарской области нашли кости древнего ихтиозавра

Кости древнего водного ящера ихтиозавра были найдены в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный археологический центр на своей странице "ВКонтакте".

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По данным специалистов, кости ихтиозавра обнаружил тракторист-машинист. На место находки выехала экспедиционная группа, в ближайшее время исследованием костей займутся специалисты.

"Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр – между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что канадские ученые обнаружили окаменелого тираннозавра с останками двух детенышей динозавров в желудке. Благодаря этому открытию выяснилось, что молодые тираннозавры охотились на маленьких динозавров, которые ходили по одиночке.

До этого бельгийские ученые пришли к выводу, что эпоха динозавров на Земле подошла к финалу из-за облака мельчайшей силикатной пыли, которая загрязнила планету. Они заявили, что подобное могло произойти около 66 миллионов лет назад. В результате природной катастрофы исчезли не только динозавры, но и аммониты и крупные рептилии.