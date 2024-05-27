Обнаружены следы недавних извержений вулкана Сиф на Венере

Европейские планетологи обнаружили на снимках поверхности Венеры, полученных в конце прошлого века при помощи американского зонда "Магеллан", следы недавних извержений вулкана Сиф, а также излияний магмы в западных регионах равнины Ниобы. Эти открытия в очередной раз свидетельствуют о высокой активности недр Венеры, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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"Мы проанализировали то, как менялся облик поверхности Венеры в то время, когда на ее орбите работал зонд "Магеллан". Проведенный нами анализ радарных снимков указывает на появление новых вулканических черт рельефа на западном склоне вулкана Сиф, а также в западных регионах равнины Ниобы. Эти перемены предположительно возникли в результате новых излияний лавы на поверхность Венеры", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа европейских планетологов под руководством научного сотрудника Университета имени Д'Аннунцио в Пескаре (Италия) Давиде Сульканесе при изучении радарных снимков, которые были получены зондом "Магеллан" в начале 1990 годов после его прибытия на орбиту Венеры в мае 1989 года. За последующие годы он успел получить несколько детальных карт поверхности второй планеты Солнечной системы, чем ученые воспользовались для поиска изменений в ее облике.

Ученые сопоставили несколько подобных карт, полученных примерно с одной позиции и одного угла зрения, и проанализировали то, как изменился характер взаимодействия рельефа Венеры с радиоволнами, которые фиксировались при помощи инструментов "Магеллана" в 1990 и 1992 годах. Это сравнение помогло выявить два региона поверхности второй планеты Солнечной системы, чей облик значительно изменился за 16 земных календарных месяцев.

В частности, астрономы обнаружили на западном склоне вулкана Сиф, одного из крупнейших элементов рельефа на Венере, следы свежих излияний магмы длиной в 5-10 километров и площадью в десятки квадратных километров, которые отсутствовали на снимках, полученных в 1990 году. Схожие перемены в облике были также зафиксированы для равнины Ниобы, одной из низменностей в тропических регионах северного полушария Венеры.

По текущим оценкам исследователей, минимальный объем этих излияний магмы составляет около 0,09-0,135 кубических км, что в целом сопоставимо с тем, как много материи выбрасывают вулканы на Земле. По мнению ученых, это потенциально свидетельствует о том, что по уровню вулканической активности Венера или сопоставима с Землей, или же даже значительно превосходит ее.

О Венере

Венера возникла в почти тех же условиях и точке, что и Земля, однако она разительно отличается по облику и устройству от нашей планеты. Сейчас на ней практически нет воды, а ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 градусов Цельсия. Многие ученые предполагают, что Венера превратилась из аналога Земли в "адский мир" в далеком прошлом из-за отсутствия тектонических процессов, играющих важную роль в круговороте углекислого газа на нашей планете.