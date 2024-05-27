В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2,3 тыс. лет

Золотое кольцо с камнем, возраст которого оценивается в 2,3 тыс. лет, было обнаружено в ходе совместных раскопок Управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета на территории Города Давида в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении Управления древностей, распространенном израильской правительственной пресс-службой.

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"Кольцо очень маленькое. Оно подошло бы как на мизинец женщины, так и на палец молодой девушки или мальчика", - рассказали археологи Йифтах Шалев и Рики Залут Хар-Тов из Управления древностей Израиля.

В заявлении ведомства приводится мнение исследователя Марион Зиндел, которая считает, что "кольцо было изготовлено путем прибивания тонких предварительно вырезанных золотых листьев на металлическую основу". "Стилистически оно отражает общую моду персидского и раннеэллинистического периодов, датируемую концом IV - началом III века до нашей эры и позднее", - добавила она, отметив, что "в этот период люди стали отдавать предпочтение золоту с камнями, а не декорированному золоту".

Археологи уже два десятилетия ведут раскопки в Городе Давида - старейшем населенном районе Иерусалима. В библейские времена там располагался дворец царя Давида, а также столица основанного им царства. В начале XXI века на территории Города Давида археологи нашли, предположительно, стены города и постройки времен царя Соломона, наследника Давида.