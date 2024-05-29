Acer представила новые модели ноутбуков Chromebook Plus

Acer выпустила две новые модели Chromebook Plus: Spin 714 и 516 GE. Оба устройства, по сравнению со стандартными Chromebook, оснащены улучшенными процессорами Intel Core, удвоенным объёмом оперативной памяти и внутреннего хранилища, а также поддерживают новые расширенные функции искусственного интеллекта, такие как Magic Editor в Google Photos и Gemini в Google Workspace.

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Chromebook Plus Spin 714

Chromebook Plus Spin 714 – это тонкий трансформируемый Chromebook, предназначенный для творчества и образовательных целей. Устройство имеет шарнир на 360°, что означает, что новинку можно использовать не только как ноутбук, но и как планшет. Ноутбук заключён в прочный алюминиевый корпус, сертифицированный по стандарту MIL-STD 810.

Acer Chromebook Plus Spin 714 получил 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей) и покрытый антимикробным стеклом Gorilla Glass. Максимальная яркость достигает 350 нит. Поддерживается 100% охват цветовой гаммы sRGB. Также заявлена поддержка стилуса Active Stylus, который может храниться в специально предусмотренном отделении в корпусе. Работает ноутбук на базе процессоров Intel Core до модели Ultra 7. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет до 16 ГБ, объём внутреннего накопителя – до 512 ГБ.

Также Chromebook Plus Spin 714 обладает аккумулятором ёмкостью 53 Втч и камерой QHD для четкого изображения во время видеоконференций. За безопасность отвечает чип Titan C2 и устройства для считывания отпечатков пальцев. Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, наличие порта HDMI 2.0, двух USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB Type-A. Толщина устройство составляет 18,05 мм, вес – 1,46 кг.

Chromebook Plus 516 GE

Chromebook Plus 516 GE является одним из игровых Chromebook, которые предназначены для энтузиастов облачных игр. Ноутбук оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. Устройство работает на базе процессора Intel Core i7 150U.

Chromebook Plus 516 GE позволяет транслировать игры AAA с таких платформ, как NVIDIA GeForce NOW, без загрузки. Также стоит отметить звук DTS, специальную игровую клавиатуру с подсветкой, аккумулятор ёмкостью 65 Втч и сетевой порт 2,5GbE.

Сроки выхода и цена

Обе новинки будут доступны в интернет-магазине Acer и у других розничных продавцов к концу мая. Стоимость Chromebook Plus Spin 714 составляет от $750, стоимость Chromebook Plus 516 GE – от $700.