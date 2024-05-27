Ученые решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века

Сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) решили восстановить внешний вид жителей Екатеринбурга XVIII века. Об этом пишет издание «Родина».

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Так, эксперты намерены провести антропологическую реконструкцию внешности жителей города. Известно, что во время реконструкций местных улиц были вскрыты старейшие кладбища, вследствие чего специалисты смогут восстановить облик нескольких женщин и мужчин.

По мнению ученых, отсутствие знаний о людях, которые жили в Екатеринбурге, связано с тем, что переписи населения не были всеобщими и проводились раз с 15-20 лет. Кроме того, учитывали только мужское население, платившее налоги, и изредка детей. При этом женщин не учитывали совсем.

«На сегодня в литературе нет даже точных данных о численности населения Екатеринбурга, его половозрастной и социальной структурах. У нас есть результаты семи различных переписей за этот период, данные по которым мы попытаемся систематизировать и проанализировать, выявить для начала динамику населения», — рассказал заведующий лабораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрий Редин.

Ранее в мае в России нашли новый способ лечения туберкулеза. Исследователи работали над новым химическим соединением вместе с коллегами из Индии. За время лабораторных испытаний вещество показало способность снижать рост болезнетворных бактерий.