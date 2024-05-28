На Гавайях открыли новый тип извержений вулканов

Американские и китайские вулканологи обнаружили во время изучения серии извержений гавайского вулкана Килауэа, что эти катаклизмы возникли в результате ранее не известной формы вулканической активности, в рамках которой внутри вулкана возникает взрыв в результате резкого роста давления.

Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Орегон (UO).

"Большинство извержений вулканов возникает в результате подъема магмы, испарения грунтовых вод или комбинации этих факторов. Изученные нами извержения вулкана Килауэа не были связаны ни с тем, ни с другим феноменом. Они возникли в результате падения пласта пород толщиной в 1 км на "карман" с вулканическими газами, что привело к его резкому сжатию и последующему выбросу газа и обломков пород", - пояснил научный сотрудник Геологической службы США (USGS) Джошуа Крозье, чьи слова приводит пресс-служба UO.

Ученые совершили это открытие при изучении серии из 12 мощных взрывных извержений вулкана Килауэа, которые произошли на Гавайских островах в мае 2018 года. Эти проявления вулканической активности сопровождались мощными выбросами, часть из которых поднялась на высоту в 8 км от жерла этого вулкана. При изучении этих выбросов ученые не нашли в них следов свежей магмы и воды, что заставило геологов детально изучить обстоятельства их появления.

Для этого ученые проанализировали данные, собранные до начала извержения и в момент этой серии катаклизмов при помощи сейсмографов и других научных инструментов. Исследователи обнаружили, что необычные извержения Килауэа были порождены коллапсом одной из магматических камер, которые расположены под жерлом этого вулкана на глубине примерно в 1 км от поверхности.

Как предполагают ученые, часть магмы утекла из этого резервуара в другие регионы литосферы, в результате чего внутри нее возникла относительно пустая область, заполненная вулканическими газами. Эти газы оказались сильно сжаты в результате обвала верхней части магматической камеры, что привело к образованию своеобразного взрыва, в ходе которого сжатый газ поднял упавшую "крышку" магматической камеры и покинул ее пределы на большой скорости вместе с обломками пород.

Подобный сценарий, по мнению ученых, хорошо объясняет то, почему в мае 2018 года вулкан Килауэа пережил сразу несколько однотипных взрывообразных извержений, в ходе каждого из которых вулканические газы сжимались и выбрасывались из магматической камеры. Схожим образом, как предполагают ученые, извергаются и многие другие вулканы, в чьих выбросах присутствует необычно мало воды и свежей магмы.