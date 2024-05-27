Северокорейская ракета пропала с радаров

Ракета, запущенная ранее с полигона в КНДР, пропала с радаров. Это может говорить о том, что запуск оказался неудачным, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, японские телеканалы показали кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв.

В Минобороны Японии предположили, что на роликах может быть видно горение жидкого топлива.

КНДР запустила ракету в сторону Желтого моря

Ранее сообщалось, что власти предупредили жителей японской префектуры Окинава о возможном пуске военными Северной Кореи баллистической ракеты и призвали население спуститься в укрытия.