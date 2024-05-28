Названы причины падения цен на технику Apple в России

Цена на технику Apple снижаются в России на фоне падения спроса на нее после того, как компания прекратила поддержку российских пользователей.

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Об этом рассказал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, передает Pravda.Ru.

«Это (падение цен на гаджеты Apple — прим. ред.) связано с тем, что, во-первых, Apple прекратил поддержку своей продукции, во-вторых, он не гарантирует как производитель ее качество, в-третьих, пользователи все это поняли и решили, что, в общем, наверное, лучше не рисковать, в-четвертых, все, кто мог купить Apple за большие, очень большие и сумасшедшие деньги, уже накупили его», — сказал эксперт.

При этом он уточнил, что продукция Apple продолжает оставаться в тройке самых продаваемых товаров и пользователи удовлетворены качеством техники. Однако другие производители, в том числе, китайские уже «догнали» iPhone по качеству, заключил Букштейн.

23 мая портал Hi-Tech Mail.ru сообщал, что стоимость iPhone 15 Plus с большим 6,7-дюймовым экраном опустилась в России на 35%. Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus изначально предлагался в российских магазинах по цене от 140 тыс. руб. В мае его стоимость опустилась до 90 тыс. руб., а некоторые магазины продают эту модель еще дешевле.