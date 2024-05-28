Астрономы рассказали, когда Землю накроют новые магнитные бури

Магнитные бури могут накрыть Землю в первые дни лета. По словам астрономов, скоро к нашей планете повернется та активная зона Солнца, где в первой половине мая произошла одна из самых сильных вспышек за всю историю наблюдений. Тогда это событие спровоцировало магнитную бурю, которая продолжалась несколько дней.

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Если прогнозы оправдаются, то «цеплять» Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета.

Как пишет Комсомольская правда, примерно с 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков плазмы.