Астрономы рассказали, когда Землю накроют новые магнитные бури

Магнитные бури могут накрыть Землю в первые дни лета. По словам астрономов, скоро к нашей планете повернется та активная зона Солнца, где в первой половине мая произошла одна из самых сильных вспышек за всю историю наблюдений. Тогда это событие спровоцировало магнитную бурю, которая продолжалась несколько дней.
Если прогнозы оправдаются, то «цеплять» Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета.
Как пишет Комсомольская правда, примерно с 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков плазмы.