В Северном Ледовитом океане нашли уникальный коралл

В холодных водах Северного Ледовитого океана обнаружили уникальный коралл. Вероятнее всего, он принадлежит к неизвестному науке виду.

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Ученые отметили, что кораллы обитают не только в тропических водах. Они встречаются в самых разных экосистемах. Известно скопление арктических кораллов, произрастающих вдоль края континентального шельфа при температуре чуть выше нуля градусов по Цельсию.

Потенциально новый вид кораллов был обнаружен на стебле морского беспозвоночного, также известного как морская лилия. Его изображение получили с помощью глубоководного дистанционно управляемого аппарата. Ученые намерены исследовать и идентифицировать находку.

Также экспедиция обследовала Святогорский хребет, расположенный на глубине около 3700 метров в системе срединно-океанических хребтов Арктики. Он изобилует геотермальными источниками.

Ученые отметили, что глубоководные экосистемы находятся под угрозой как из-за изменений климата, так и из-за добычи полезных ископаемых. Дноуглубительные работы способны нанести непоправимый ущерб обитающим в океане видам, сообщает IFL Science.

Ранее ученые предупредили о массовом обесцвечивании кораллов в Мировом океане. Это событие стало уже четвертым в новейшей истории.