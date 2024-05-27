Названы лучшие камерофоны 2024 года

Редакция издания TechRadar представила топ лучших камерофонов 2024 года. В список вошли все вышедшие на данный момент смартфоны с самыми детализированными снимками и наиболее чёткой видеосъёмкой.

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Лидером топа ожидаемо стал Samsung Galaxy S24 Ultra — этот смартфон в TechRadar рекомендуют брать для абсолютно любых съёмочных условий. На втором месте оказался прошлогодний iPhone 15 Pro Max, а замкнул тройку Google Pixel 8 Pro.

В TechRadar отметили, что список наверняка изменится с выходом iPhone 16 и Huawei Mate 70. Однако оба гаджета попадут уже в другой список лучших камерофонов.

Названы пять лучших и недорогих смартфонов, которые советуют купить в 2024 году

Лучшие камерофоны 2024 года: