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Samsung Galaxy S24 Ultra признали лучшим камерофоном в мире

Редакция издания TechRadar представила топ лучших камерофонов 2024 года. В список вошли все вышедшие на данный момент смартфоны с самыми детализированными снимками и наиболее чёткой видеосъёмкой.

Названы лучшие камерофоны 2024 года
© Unsplash

Лидером топа ожидаемо стал Samsung Galaxy S24 Ultra — этот смартфон в TechRadar рекомендуют брать для абсолютно любых съёмочных условий. На втором месте оказался прошлогодний iPhone 15 Pro Max, а замкнул тройку Google Pixel 8 Pro.

В TechRadar отметили, что список наверняка изменится с выходом iPhone 16 и Huawei Mate 70. Однако оба гаджета попадут уже в другой список лучших камерофонов.

Названы пять лучших и недорогих смартфонов, которые советуют купить в 2024 году

Лучшие камерофоны 2024 года:

  1. Samsung Galaxy S24 Ultra
  2. iPhone 15 Pro Max
  3. Google Pixel 8 Pro
  4. Google Pixel 8a (лучший бюджетный камерофон)
  5. iPhone 15
  6. Google Pixel 8
  7. OnePlus 12.
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