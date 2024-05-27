В Южной Корее появилось собственное космическое агентство

Правительство Южной Кореи сегодня официально открыло собственное космическое агентство — Korea AeroSpace Administration (KASA). Оно создано по подобию NASA и объединит все космические инициативы страны, которые были ранее разбросаны по разных правительственным департаментам. Правительство Южной Кореи уже поручило агентству посадить космические корабли на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году, сообщает журнал Science.

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Создание KASA — предвыборное обещание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, избранного в мае 2022 года. Правительство страны считает, что космические программы поспособствуют экономическому росту государства. В ближайшие пять лет расходы на космические программы в Южной Корее увеличатся в два раза и достигнут 1,1 млрд долларов. В этом году непосредственно на науку и исследования пойдет 6% всего космического бюджета Южной Кореи (около 45 млн долларов).

«Я рад, что KASA, долгожданная цель многих специалистов аэрокосмической отрасли, сегодня наконец открыло свои двери. Как бы я ни был взволнован, я чувствую глубокое чувство ответственности. Я считаю, что создание этого агентства послужит краеугольным камнем на пути к превращению нашей страны в полноценную авиационно-космическую державу посредством развития экосистемы аэрокосмической промышленности, возглавляемой частным сектором», — заявил руководитель KASA Юн Ён Бин.

Корейское космическое агентство создано по подобию NASA и с привлечением специалистов, работавших в американском агентстве. Например, заместителем главы KASA по науке и разработкам стал Джон Ли — американец корейского происхождения, который почти 30 лет работал в NASA на высоких должностях.

Главная задача KASA на данный момент — разработать дорожную карту освоения космоса и начать разработку многоразовых ракет-носителей, собственной системы глобального позиционирования страны (GPS) и программы спускаемых аппаратов на Луну. В частности, первый лунный посадочный модуль правительство надеется получить в 2032 году. Также государство (в частности, президент) рассчитывает, что к 2045 году Корея достигнет поверхности Марса.

Сейчас в Корее уже реализуются амбициозные космические проекты. Например, ученые из Корейского института астрономии и космических наук ищут возможности размещения спутника для мониторинга солнечной активности в точке Лагранжа L4. Другая команда разрабатывает сегментированное зеркало диаметром 3,5 метра для космических телескопов.

Главная сложность, с которой может столкнуться KASA, — нехватка специалистов. Однако, полагают эксперты, решить ее можно за счет привлечения корейских ученых, которые работают в других странах, или реализации международных программ.