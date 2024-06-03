Как понять, что работодатель следит за вашим комьютером

Подозреваете, что работодатель следит за вашим компьютером? Это довольно распространенная практика, но она не всегда прописывается в трудовом договоре. Портал makeuseof.com рассказал, как понять, что за ПК может вестись наблюдение.

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Поищите программы наблюдения

Пожалуй, самый очевидный знак, что работодатель может отслеживать ваши действия за рабочим компьютером — это наличие программ наблюдения. Перейдите в меню «Установка и удаление программ» на Windows или «Приложения» на macOS. Там вы увидите список всех программ, установленных на компьютере. Если в списке есть программа наблюдения, значит, за вашей активностью следят. Но не удаляйте и не отключайте эти приложения — они могут поставить безопасность ПК под угрозу.

Проверьте подозрительные подключения

При удаленном наблюдении компьютер будет поддерживать постоянное подключение к другому терминалу, и его можно «пробить». Для этого откройте командную строку Windows, введите команду netstat –ano и нажмите Enter. На macOS — запустите терминал, введите команду netstat –an | grep ESTABLISHED и нажмите Enter.

На экране появится список активных подключений и их IP-адреса. Их можно ввести в сервисы идентификации IP, чтобы проверить, принадлежат ли они сервисам, оказывающим корпоративные услуги по наблюдению за сотрудниками.

Ищите необычные сертификаты

Многие работодатели используют персональные сертификаты для шифрования данных, передаваемых между рабочими станциями и серверами. На Windows перейдите в меню «Пуск» и введите в поисковую строку certmgr.msc, чтобы открыть менеджер сертификатов. Затем откройте вкладку «Доверенные корневые центры сертификации» и посмотрите, нет ли там неизвестных вам сертификатов. На macOS эти данные находятся в приложении «Связка ключей».

Проверьте лог событий системы

Просмотр истории событий также может пролить свет на возможную слежку. На Windows нажмите сочетание горячих клавиш Win + R, введите команду eventwvr и нажмите Enter. После этого раскройте вкладку «События Windows» — «Безопасность» и поищите события под номерами 4624 и 4625. Они означают успешные и безуспешные попытки входа в систему. Если эти события происходили после рабочих часов, то, возможно, за активностью компьютера наблюдают.

Поищите ресурсоемкие процессы

Программы для слежки зачастую потребляют большой объем ресурсов системы, в том числе сетевых. На Windows эту информацию можно проверить через «Диспетчер задач»: просто откройте его и посмотрите, нет ли среди самых «тяжелых» приложений каких-то подозрительных программ. На macOS используйте для этого «Мониторинг системы».