Представлен Samsung Galaxy F55 с батареей на 6000 мАч

Компания Samsung анонсировала в Индии смартфон Galaxy F55. Новинка оказалась переименованной версией Galaxy C55 и Galaxy M55, которые поступили в продажу в Китае в прошлом месяце.

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Особенности

Samsung Galaxy F55 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 1000 нит.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 в тандеме с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

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На задней панели устройства размещена тройная основная камера:

главный датчик на 50 Мп;

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

Основная камера поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Спереди установлена фронтальная камера на 50 Мп. Samsung Galaxy F55 также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, подэкранный дактилоскопический сканер. Также предусмотрена защита от пыли и воды по стандарту IP67.

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Работает смартфон под управление предустановленной One UI 6.1 на базе Android 14. Производитель обещает обновления Android в течение четырёх лет и обновления безопасности в течение пяти лет.

Сроки выхода, цвета, цена

Samsung Galaxy F55 сначала поступит в продажу в Индии. Новинка доступна в двух цветовых вариантах: чёрном и абрикосовом.

Цена: