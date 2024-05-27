Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

Специалисты Вашингтонского университета (UW) в Сиэтле создали наушники с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание New Scientist.

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Устройство предназначено для общения с собеседником в условиях внешнего шума — на оживленной улице, в метро, рядом с водопадом или другим источником громкого звука. Наушники способны выделить основной голос, увеличить его громкость и убрать все посторонние звуки.

Создавший прототип девайса профессор Шьям Голлакота назвал их первыми наушниками с ИИ. Гаджет основан на обычной гарнитуре, подключенной к микрокомпьютеру или смартфону со специальным ПО. Во время работы микрофоны фиксируют внешние звуки, а затем их обрабатывает нейросеть. ИИ умеет определять и выделять основной источник звука и подавлять посторонние.

Исследователи обучили нейросеть на 20 различных типах звуков, включая будильники, строительный инструмент, плач младенцев и пение птиц. Изобретатели назвал свой девайс «аудиопрожектором», который помогает сосредоточить внимание на главном источнике звука. В материале говорится, что наушники крайне быстро обрабатывают сигнал — около восьми миллисекунд.

Ранее американские ученые создали наноструны, которые способны вибрировать при температуре окружающей среды дольше, чем любой ранее известный твердотельный объект. Для разработки наномеханических резонаторов сантиметрового масштаба были использованы алгоритмы машинного обучения.