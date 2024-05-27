Сотни костей мамонтов нашли в винном погребе в Австрии

Австрийский винодел обнаружил древние кости мамонта в винном погребе. Это самая значительная находка такого рода за последние 100 лет.

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Около 300 костей обнаружили во время ремонта помещения в Гобельсбурге (Нижняя Австрия). Археологи заявили, что погреб и прилегающую к нему территорию могут классифицировать как «значительное место захоронения костей». Там содержатся останки по меньшей мере трех животных, живших от 30 до 40 тысяч лет назад.

«Такой плотный слой костей мамонта встречается редко. Мы впервые смогли исследовать нечто подобное в Австрии с использованием современных средств», – отметили ученые.

Ранее подобное открытие сделали в Австрии 150 лет назад, также в районе Кремса. Помимо останков, ученые обнаружили культурные слои с кремневыми изделиями, окаменелостями и древесным углем.

Археологи полагают, что скелеты мамонтов сохранились практически полностью. В отложениях нашли, в частности, подъязычную кость, которая попадается весьма редко.

Находка в Гобельсбурге может помочь ученым лучше понять, как люди каменного века охотились на мамонтов. Трех животных могли загнать в ловушку, где они и погибли. Ученые продолжают исследование останков. В дальнейшем их передадут в Венский музей естественной истории, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что в США нашли бивень мамонта. Его возраст может достигать 100 тысяч лет.