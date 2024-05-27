Илон Маск создаст суперкомпьютер для нового ИИ-стартапа

Миллиардер Илон Маск собирается создать мощнейший суперкомпьютер для своей компании искусственного интеллекта xAI. Об этом сообщает источник в технологической отрасли.

Суперкомпьютер, названный «гигафабрикой вычислений», будет состоять из 100 000 чипов Nvidia и должен заработать к осени 2025 года. Маск лично гарантирует его своевременное создание.

По словам Маска, мощность суперкомпьютера будет в четыре раза выше, чем у крупнейших существующих систем на базе графических процессоров.

Разработка искусственного интеллекта стала полем острой конкуренции между технологическими гигантами. С появлением чат-бота ChatGPT от OpenAI в 2022 году гонка за лидерство в этой области только усилилась.

Компания xAI разрабатывает чат-бота Grok, способного получать информацию в режиме реального времени с социальной сети X, бывшего Twitter, который также принадлежит Маску.