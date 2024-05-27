«Ростех» начал поставлять комплектующие для первого полностью отечественного спутника

Специалистам холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» удалось разработать актуаторы для СВЧ-переключателей спутника «Экспресс-АМУ4». Их поставки уже начались, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

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Как отмечается, с помощью этих устройств первый полностью российский спутник связи сможет передавать данные и обеспечивать связь. Подчеркивается, что разработчики при создании новой электронной компонентной базы (ЭКБ) фокусировались на отказоустойчивости изделий и системе телеметрии.

Гендиректор СКТБ РТ Алексей Дымовских отметил, что до середины 2025 года компания намерена передать заказчику весь запланированный объем комплектующих. Актуаторы - функциональный элемент систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы.

Ранее «Ростех» сообщил, что первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).