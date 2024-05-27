Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6

Realme готовится к запуску своей новой флагманской серии смартфонов — Realme GT6.

© Ferra.ru

Представители компании эксклюзивно поделились первым тизер-фото, снятым на новый смартфон, которое демонстрирует возможности встроенного искусственного интеллекта.

Фото, запечатлевшее ночную улицу с яркой витриной и прохожими, украшено надписью «Shot on realme GT 6. Powered by AI»:

© Realme

Тизер является первым намеком на интеграцию ИИ в устройства Realme, что обещает значительно расширить функциональные возможности смартфона.

Компания пока не раскрывает деталей о дате запуска и технических характеристиках новинки, предлагая лишь насладиться качеством фотографии и ожидать дальнейших анонсов.

Интересный факт: фото выше было подготовлено эксклюзивно для России, подчеркивая тем самым важность этого рынка для компании.