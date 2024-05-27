Геологи раскрыли тайну «НЛО» на дне Балтийского моря

Ученые раскрыли тайну необычного объекта на дне Балтийского моря, который многие принимали за НЛО. Исследование показало, что он имеет природное происхождение.

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Шведские дайверы обнаружили объект при погружении в 2011 году. Их гидролокаторы зафиксировали в каньоне подводной горы в Ботническом заливе 20-метровое сооружение полукруглой формы.

На поверхности объекта заметили борозды и углубления, а также нечто, похожее на лестницу. Геологи и морские биологи заявили, что никогда раньше не видели ничего подобного. Находка вызвала множество споров – согласно некоторым теориям, дайверы нашли инопланетный корабль или остатки затонувшей Атлантиды. Более реалистичные гипотезы гласили, что это противолодочное устройство, оставшееся со времен Второй мировой войны.

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Геологи Стокгольмского университета в рамках нового исследования проанализировали образцы пород, взятых на объекте, и идентифицировали их как гранит, гнейс и песчаник. Они пришли к выводу, что объект образовался во время ледникового периода 140 тысяч лет назад.

«Нельзя исключать, что это естественное геологическое образование. Я согласен, что находка выглядит странно, поскольку она полностью круглая. Но природа создала и более странные вещи», – отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Перу представили мумию пришельца по имени Монтсеррат. Тело обладает вытянутой головой и трехпалыми конечностями.