Геологи раскрыли тайну «НЛО» на дне Балтийского моря
Ученые раскрыли тайну необычного объекта на дне Балтийского моря, который многие принимали за НЛО. Исследование показало, что он имеет природное происхождение.
Шведские дайверы обнаружили объект при погружении в 2011 году. Их гидролокаторы зафиксировали в каньоне подводной горы в Ботническом заливе 20-метровое сооружение полукруглой формы.
На поверхности объекта заметили борозды и углубления, а также нечто, похожее на лестницу. Геологи и морские биологи заявили, что никогда раньше не видели ничего подобного. Находка вызвала множество споров – согласно некоторым теориям, дайверы нашли инопланетный корабль или остатки затонувшей Атлантиды. Более реалистичные гипотезы гласили, что это противолодочное устройство, оставшееся со времен Второй мировой войны.
В США раскрыли, как НЛО «воруют» из бюджета миллионы долларов
Геологи Стокгольмского университета в рамках нового исследования проанализировали образцы пород, взятых на объекте, и идентифицировали их как гранит, гнейс и песчаник. Они пришли к выводу, что объект образовался во время ледникового периода 140 тысяч лет назад.
«Нельзя исключать, что это естественное геологическое образование. Я согласен, что находка выглядит странно, поскольку она полностью круглая. Но природа создала и более странные вещи», – отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Перу представили мумию пришельца по имени Монтсеррат. Тело обладает вытянутой головой и трехпалыми конечностями.