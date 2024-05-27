«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-27» установили на стартовый стол

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» установлена на стартовый стол № 31 космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время специалисты космодрома продолжают подготовку ракеты к пуску, намеченному на сегодня, 27 мая, в 12:43 по московскому времени.

Ранее госкорпорация сообщила, что транспортный корабль снабжения «Прогресс МС-27» заправили топливом и сжатыми газами.

На Международную космическую станцию (МКС) корабль доставит 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежду и еду, 754 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».