Первый пациент с мозговым чипом Neuralink рассказал, как он его использует

Первый пациент с имплантом американской компании Neuralink в мозге Нолан Арбо рассказал, что пользуется им почти каждый день. В интервью Business Insider он признался, что использует чип для отправки сообщений в соцсети Х, ответов на электронные письма, чтения комиксов, а также чтобы заходить на сайт для обучения японскому языку.

Напомним, что 30-летнего Арбо парализовало ниже уровня плеч около восьми лет назад, когда он ударился головой при прыжке в воду. В конце января 2024 года ему вживили устройство Neuralink — оно представляет собой капсулу-приемник с идущими от него в мозг нитевидными электродами. Чипы позволяют пациенту силой мысли двигать курсор по экрану компьютера.

Арбо рассказал, что применяет чип при решении повседневных задач. Кроме того, он применил его при бронировании номера в отеле во время поездки в штаб-квартиру Neuralink. Иногда его день начинается в 7 утра, и он пользуется имплантом до 11 вечера. Вместе с тем от 4 до 8 часов в день уходит на занятия со специалистами, которые ищут ошибки в работе устройства.

Мужчина подчеркнул, что чип позволил ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, а также улучшить качество жизни и стать более независимым. Само участие в проекте дало ему «драйв и цель» — Арбо считает, что делает значимую для человечества работу и в будущем подобные импланты навсегда изменят жизнь людей.

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Отметим, что нейрочип пробудет в мозге Арбо один год. После этого он примет решение о его деактивации или удалении. Ранее участник эксперимента заявлял, что скорее всего, захочет сохранить чип и перейти на новую версию при ее появлении.