Microsoft выпустила ИИ-помощника Copilot в виде Telegram-бота

Microsoft анонсировала запуск своего ИИ-помощника Copilot в мессенджере Telegram. В настоящий момент сервис доступен в бета-версии.

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Чтобы воспользоваться ботом, пользователи должны пройти по специальной ссылке и пройти процедуру верификации, подтвердив свой мобильный номер, привязанный к аккаунту Telegram.

После успешной верификации пользователи могут начинать работать с ботом, но с ограничением в 30 запросов в сутки. Превышение лимита приведет к необходимости ждать следующего дня для новых запросов.

Из неприятного: для пользователей с российскими номерами телефона доступ к боту ограничен. При попытке авторизоваться, они получают сообщение:

«Мы сожалеем, но на данный момент Copilot для Telegram недоступен в вашем регионе. Благодарим вас за интерес».

Отметим, что Copilot в Telegram способен обрабатывать запросы по различным темам. Microsoft заявляет, что бот может составить список хороших фильмов или сериалов, дать рецепт вкусного торта, помочь исправить код и многое другое.