Протестирована автономность недорогого флагмана Google Pixel 8a

Google Pixel 8a продолжает традицию превосходных смартфонов среднего класса.

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Наши коллеги из Android Authority провели тесты, чтобы проверить автономность и скорость зарядки новинки. С батареей емкостью 4492 мАч Pixel 8a почти не уступает Pixel 8 (4575 мАч).

В реальных условиях Pixel 8a работает на 170 минут дольше при воспроизведении видео в 4K и дольше в режимах камеры и записи видео. Однако в игровом режиме и при веб-серфинге Pixel 8 имеет небольшое преимущество.

© Android Authority

Pixel 8a поддерживает зарядку мощностью всего 18 Вт, что не изменилось с предыдущих поколений. Для полной зарядки от 0 до 100% требуется около 100 минут.

Хотя это быстрее, чем у Pixel 7a, но медленнее, чем у Pixel 8, которому требуется на 23 минуты меньше для полной зарядки.

Беспроводная зарядка также присутствует, но с мощностью всего 7.5 Вт, что значительно медленнее по сравнению с 18 Вт у Pixel 8. На полную зарядку батареи по беспроводной сети уйдет несколько часов.

Pixel 8a показывает достойные результаты в плане времени работы батареи, но существенно отстает по скорости зарядки.

Другие смартфоны в этом ценовом сегменте, такие как OnePlus 12R с его 80 Вт зарядкой, значительно превосходят новинку Google в этом отношении.