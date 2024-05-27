Бывшие сотрудники Tesla и Cruise работают над роботом-домохозяйкой

Кайл Вогт, основатель и экс-глава компании Cruise, запустил новый стартап Bot Company, направленный на создание роботов-домохозяек.

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Компания уже привлекла $150 млн инвестиций от таких известных лиц, как бывший CEO GitHub Нат Фридман и CEO Stripe Патрик Коллисон.

Вогт основал компанию вместе с Парилом Джайном из Tesla и Люком Холубеком из Cruise.

«Мы создаем роботов, которые выполняют домашние дела, чтобы у вас было больше свободного времени», — написал Вогт в социальной сети X. «Современная жизнь полна забот: поездки на работу, длинные рабочие часы и другие сложности».

Проект появился через пять месяцев после отставки Вогта с поста CEO Cruise, компании, которую он основал в 2013 году.

Его уход последовал за инцидентом, когда автомобиль Cruise сбил пешехода, что привело к приостановке разрешений на эксплуатацию и тестирование беспилотных такси в Калифорнии.

До Cruise Вогт был сооснователем Justin.tv, который превратился в Twitch и был приобретён Amazon за $970 млн. Также он основал Socialcam, купленный Autodesk за $60 млн.