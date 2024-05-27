Ученые научили ворон считать вслух

Учёные из Тюбингенского университета сделали удивительное открытие: вороны могут считать вслух.

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В своём исследовании, опубликованном в Science, они показали, что вороны способны каркать определённое количество раз в ответ на показанные им цифры.

Трём чёрным воронам показывали цифры от «1» до «4» и соответствующие звуковые сигналы. Птицы должны были каркнуть нужное количество раз: видя «1» – один раз, видя «2» – два раза и так далее.

После этого они касались значка на экране, подтверждая выполнение задания, и получали угощение за правильный ответ. В большинстве случаев вороны справлялись с задачей.

Ошибки чаще случались при большом количестве попыток и на цифре «4». Вороны нередко пропускали задания с этой цифрой, предпочитая более простые числа.

Интересно, что перед ответом вороны делали паузы, которые становились длиннее с увеличением числа. Это указывает на обдумывание количества карканий.

Это исследование подтверждает, что элементарные математические способности есть у многих животных, но устный счёт пока замечен только у ворон.