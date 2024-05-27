Появились подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Компания Xiaomi вновь готовит сюрприз для поклонников своей линейки Redmi Note.

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Ежегодное обновление серии стало уже традицией, и после выпуска Redmi Note 13 в сентябре 2023 года, все взоры устремлены на предстоящий Redmi Note 14.

Недавно в сети появились первые утечки о новой модели, которые вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Известный информатор Digital Chat Station поделился на Weibo информацией, что основное внимание в серии Redmi Note 14 будет уделено улучшению камер и изысканному дизайну.

По его словам, одна из моделей, скорее всего, Redmi Note 14 Pro, получит шикарный 1.5K AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, а «сердцем» устройства станет мощный чип Qualcomm SM7635, известный как Snapdragon 7s Gen 3.

Эти нововведения обещают сделать Redmi Note 14 Pro настоящим прорывом в своем сегменте. Ожидается, что смартфон также оснастят внушительным аккумулятором емкостью 5000 мАч или даже больше, что позволит забыть о подзарядке на целый день.

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Хотя точная дата выхода устройства остается загадкой, можно предположить, что в Китае он появится осенью 2024 года, а на международные рынки выйдет в начале 2025 года.