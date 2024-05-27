Пользователи iPhone смогут изменять цвета иконок приложений

С обновлением до iOS 18 пользователи получат возможность расставлять приложения на рабочем столе iPhone в произвольном порядке и другие функции персонализации. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

На данный момент iOS позволяет размещать ярлыки приложений в фиксированной сетке. Пользователи не могут оставлять пропуски в этой разметке, как это можно сделать на Android. Однако уже с выходом iOS 18 этой осенью Apple откажется от этого ограничения.

Кроме того, пользователи впервые смогут менять цвет ярлыков приложений. Например, настроить смартфон так, чтобы ярлыки соцсетей были синими, а финансовые приложения — зелеными.

Презентация iOS 18 ожидается в рамках ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC, которая состоится 10 июня. Однако полноценный релиз ОС состоится лишь после презентации новых iPhone осенью. Ожидается, что свежая версия операционной системы станет одним из самых масштабных обновлений за всю историю Apple, так как предложит ИИ-функции и расширенные настройки персонализации.