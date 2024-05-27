iPhone 16 Pro показали на фото и сравнили с прошлогодней моделью

Авторитетный инсайдер Маджин Бу опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) несколько сравнительных фотографий нового iPhone 16 Pro с прошлогодним iPhone 15 Pro.

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Изображения подтвердили многочисленные утечки и слухи по поводу возросшего до 6,3 дюйма экрана в новинке. На фото видно, что новая модель в черном цвете немного больше iPhone 15 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем. Также сообщалось о том, что iPhone 16 Pro получит еще более тонкие рамки на экране, но по фотографиям определить это пока невозможно.

© MajinBuOfficial/X

По фото задней крышки подтверждается утечка относительно камеры в iPhone 16 Pro, который будет оснащен сенсором большего размера, в связи с чем блок камер стал чуть больше. По слухам, новинка получит основной датчик на 48 Мп, новый ультраширокоугольный модуль на 48 Мп (в 15 Pro — 12 Мп) и телеобъектив с разрешением 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, тогда как в iPhone 15 Pro доступно 3-кратное оптическое приближение.

© MajinBuOfficial/X

На изображениях инсайдера также можно заметить на боковой грани смартфона новую сенсорную кнопку захвата, которая будет отвечать за спуск затвора камеры.

Несмотря на все имеющиеся внешние изменения, общий дизайн нового iPhone 16 Pro будет не сильно отличаться от iPhone 15 Pro. Презентация линейки iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.