Microsoft ускорит работу x86-приложений на ARM-чипах

Апдейт Windows 11 24H2 будет включать в себя существенные изменения, призванные облегчить переход между архитектурами x86 и ARM. По словам Microsoft, новый мощный эмулятор x86 значительно улучшит производительность «устаревших» приложений.

© MobiDevices

Обновление Windows 11 24H2 будет оптимизировано для систем на базе SoC Snapdragon X Elite. В операционную систему теперь будет включена технология Prism, которую Microsoft описывает как «новый мощный эмулятор», созданный для максимально быстрого запуска эмулируемых приложений.

Microsoft утверждает, что эмулируемые приложения должны работать на 10-20% быстрее на тех же процессорах ARM после установки обновления. Заявляется, что производительность Prism должна быть аналогична производительности Rosetta 2 для macOS. Microsoft также утверждает, что Prism улучшит совместимость с приложениями x86, хотя компания не уточнила, какие именно изменения она сделала в этом направлении.

Эмулированные приложения x86 является полезным временным решением, но чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами чипов ARM, разработчикам необходимо компилировать собственные приложения под эту архитектуру. Сейчас ряд компаний делают ARM-версии своих популярных продуктов, включая Adobe (Photoshop, Lightroom) и Blender. Браузеры, такие как Mozilla Firefox, Opera и Chrome, теперь также имеют свои собственные версии приложений для архитектуры ARM.