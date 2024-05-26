Роскосмос заявил, что ракету-носитель для "Прогресс МС-27" собрали

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна стартовать 30 мая с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-27", собрана. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Собрана ракета для запуска грузового корабля! Вывоз ракеты "Союз" с "Прогрессом МС-27" - 27 мая", - отмечается в Telegram-канале госкорпорации.

По данным Роскосмоса, пуск ракеты с кораблем с космодрома Байконур намечен на 30 мая в 12:43 по московскому времени.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27" доставит свыше 2 500 кг грузов на Международную космическую станцию, в числе которых гиперспектрометр для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента "Ураган".