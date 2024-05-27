Названы пять лучших смартфонов в России стоимостью до ₽20 тысяч

Редакция портала «Палач» раскрыла список лучших бюджетных смартфонов стоимостью до 20 тыс. руб., которые рекомендуются к покупке в 2024 году.

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Открывает список Poco M6 Pro по цене от 17,3 тыс. руб., который получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Смартфон работает на чипе MediaTek Helio G99 Ultra, имеет тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп, а также защиту от брызг воды и пыли IP54.

За ним следует Infinix Note 40 за 18 тыс. руб., ключевой особенностью которого стала поддержка беспроводной зарядки MagCharge на 20 Вт и проводной мощностью 45 Вт. Смартфон также предлагает AMOLED-экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1300 нит, а также основной камерой на 108 Мп и селфи-камерой с разрешением 32 Мп. Кроме чипа Helio G99 Ultimate новинка может похвастаться наличием стереодинамиков JBL, защиты IP54 и памяти 8/256 ГБ.

Опубликован топ-10 смартфонов на начало 2024 года

На третьем месте значится Samsung Galaxy A25. При цене от 17,3 тыс. руб. этот смартфон предлагает 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой Full HD, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. За производительность устройства отвечает фирменный чип Exynos 1280, а камеры представлены тремя модулями на 50, 8 и 2 Мп.

«Если не доверяете китайским брендам, то вам однозначно лучше брать именно эту модель», — пишут эксперты.

В топ также попали новые Realme 12 5G за 19,8 тыс. руб. и Tecno Camon 30 за 20,8 тыс. руб.