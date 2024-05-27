Автор блога на iXBT рассказал, какие функции Apple Watch лучше отключить, чтобы продлить время работы часов от аккумулятора и получить дополнительные 12 часов «жизни».

Прежде всего рекомендуется отключить Siri и все связанные с ней функции. Большинство пользователей не пользуются голосовым помощником, а он продолжает работать в фоновом режиме, что приводит к расходу батареи.

Также стоит отключить Always On Display, а если нужно узнать время, достаточно поднять запястье или ткнуть пальцем в экран. Кроме того, функцию активации экрана при поднятии запястья тоже рекомендуется отключить. Чтобы экран быстрее отключался, можно в разделе «Длительность выхода из сна» установить «Активен 15 секунд».

«То же самое касается звуков и вибрации. Их можно вообще отключить и сэкономить около часа для батареи», — пишет автор блога на iXBT.

Однако из-за этого можно пропустить важные уведомления. В таком случае можно оставить уведомления от избранных приложений.

Отмечается, что новые версии Apple Watch умеют измерять внешний шум и при достижении определенного порога предупреждать пользователя. По словам эксперта, это не так важно. Таким образом, отключив все вышеназванные функции, блогер с iXBT смог продлить время автономной работы Apple Watch с 24 до 36 часов.