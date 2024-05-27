Telegram разрешит правительствам разных стран помечать фейковые новости

В исходном коде Telegram для Android нашли упоминание новой функции Fact Check (рус. — проверка фактов), которая поможет в борьбе с фейковой информацией. Об этом сообщает канал NN со ссылкой на код мессенджера в GitHub.

«Проверка фактов» позволит добавлять уточняющую информацию к сообщениям, но она будет работать не так, как похожая функция в соцсети X (ранее Twitter). В отличие от Community Notes в X, которые создают и оценивают обычные пользователи, «Проверка фактов» в Telegram будет полностью контролироваться правительством той или иной страны.

Для работы нововведения правительство может назначить ответственное агентство, которое будет проверять публикации в Telegram. Обычные пользователи не смогут повлиять на содержимое уточнений после фактчекинга. Механика работы новой функции пока не очень ясна.

В соцсети X Илона Маска функция Community Notes работает таким образом, что уточнения по фейкам и публикациями с неточностями вносят обычные пользователи, а алгоритм выбирает наиболее полезные из них.

Когда нововведение появится в Telegram, пока не сообщается. Павел Дуров пока никак не комментировал функцию Fact Check.