Стало известно, когда завершится поддержка Windows 10

Недавно журналисты издания Kuai Technology обратили внимание, что корпорация Microsoft обновила свою официальную страницу поддержки. В сообщении представители компании указали, что прекратят поддержку операционной системы Windows 10 уже через год — 14 октября 2025-го.

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Начиная с 14 октября 2025 года, Microsoft прекратит предоставлять обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 10. При этом компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме.

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В Microsoft рекомендуют всем пользователям операционной системы Windows 10, обладающих подходящим железом, как можно быстрее перейти на последнюю ОС — Windows 11.

Ожидается, что выход Windows 12 состоится в течение 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.