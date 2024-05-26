В официальном магазине Apple начали продавать отремонтированные iPhone 14

Компания Apple начала продавать на своем сайте восстановленные смартфоны серии iPhone 14. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Цены на восстановленный iPhone 14 начинаются от $619, тогда как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max предлагаются уже по цене от $759 и $849 соответственно. При этом iPhone 14 Plus пока недоступен для заказа.

Пользователи могут выбрать доступны разные конфигурации и цвета для всех смартфонов, а на версии с большим объемом памяти предоставляется еще большая скидка. Отмечается, что запасы восстановленных гаджетов могут меняться со временем.

Официально восстановленные iPhone и другие устройства Apple — это гаджеты, которые были проданы, а затем возвращены из-за брака и по другим причинам. Apple проводит полную проверку устройств, заменяет нужные детали на новые, после чего они поступают в продажу по более низкой цене. Такие гаджеты имеют отличный от обычных устройств серийный номер — это помогает, например, отличить восстановленный iPhone от нового на вторичном рынке.

Линейка iPhone 14 была представлена в сентябре 2022 года. С выходом актуальных моделей 15-й серии Apple прекратила выпуск iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, тогда как iPhone 14 и 14 Plus все еще официально продаются по цене от $699 и $799 соответственно.