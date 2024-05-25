Ученые из Иркутска зафиксировали аномальное число солнечных вспышек

Российские учёные, возможно, впервые в истории, зафиксировали рекордное количество солнечных вспышке за короткий промежуток времени.

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Учёные Иркутской астрономической обсерватории в мае зафиксировали 18 мощных вспышек на Солнце, что является аномалией. Об этом сообщил директор обсерватории Сергей Язев. Он отметил, что такие события крайне редки, и не припоминает, чтобы подобное происходило за столь короткий срок.

По его словам, две огромные группы пятен на Солнце за две недели вызвали 18 вспышек класса X, самого мощного. Даже две такие вспышки подряд — уже редкость. Некоторые из этих вспышек достигли Земли, вызвав самую сильную с 2005 года магнитную бурю, которая продолжалась довольно долго.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс в 10 раз мощнее. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.