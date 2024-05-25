Аналитики зафиксировали распад всего интернета

Согласно исследованию Pew Research Center, больше трети всех веб-страниц, существовавших в период с 2013 по 2023 год, по состоянию на прошлую осень были недоступны. Это опровергает заблуждение мнение о том, что все, что попадает в интернет, сохраняется в нем навсегда.

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Более того, данные показывают, что тенденция к «цифровому упадку» особенно очевидна для более старых страниц. Более трети (38%) страниц, существовавших в 2013 году, недоступны спустя десятилетие. А за неполный текущий год из сети пропало 8% страниц, существовавших в 2023 году.

Это явление затронуло самые разные пространства интернета. Например, из анализа следует, что примерно четверть (23%) новостных страниц, включая 21% веб-страниц правительственных сайтов, содержат хотя бы одну неработающую ссылку. Неработающие ссылки встречаются как на популярных, так и на менее посещаемых сайтах, но наиболее часто они встречаются на страницах местных органов власти.

Кроме того, половаина (54%) страниц Wikipedia содержат хотя бы одну ссылку, которая указывает на страницу, которая более не существует.

Исследователи также обнаружили, что почти каждое пятое сообщение в X (Twitter) удаляется спустя несколько месяцев после публикации. При этом в 60% случаев это происходит из-за недоступности аккаунта, а в остальных 40% случаях отдельный пост удаляет владелец профиля. Более 40% твитов, написанных на турецком или арабском языках, перестают показываться на сайте в течение трех месяцев после публикации. Особенно часто исчезают сообщения с аккаунтов с настройками профиля по умолчанию.