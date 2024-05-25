​​Meta* и Google захотели использовать Голливуд для своих ИИ

Согласно недавнему сообщению Bloomberg, компании Meta* и Google делают предложения голливудским студиям в надежде заключить лицензионные сделки, которые расширят их возможности по созданию видео с помощью искусственного интеллекта. Оба технологических гиганта предложили сделки на "десятки миллионов долларов", хотя исход этих переговоров остается неопределенным.

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Netflix и Disney, крупнейшие игроки индустрии, по сообщениям, отказались лицензировать свой контент, но готовы рассмотреть другие формы сотрудничества. Warner Brothers Discovery, однако, проявила некоторую готовность лицензировать некоторые программы.

Эти потенциальные сделки являются частью более широкой тенденции, когда компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, стремятся к партнерству с медиакомпаниями. Недавно OpenAI и NewsCorp заключили многолетнее соглашение об интеграции их новостного контента в ChatGPT, а Meta* рассматривает возможность оплаты издателям за доступ к новостям, фото- и видеоконтенту для обучения ИИ.

Несмотря на потенциальные выгоды, в Голливуде существует значительная нерешительность по поводу этих сделок. Опасения связаны с тем, как ИИ-компании могут использовать их творческие работы, особенно учитывая недавние споры. Например, со Скарлетт Йоханссон.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена