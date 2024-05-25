YouTube вернул раскритикованный редизайн

YouTube запустил широко критикуемый редизайн своего сайта. Первоначально опробованный в середине апреля редизайн переместил название видео, его описание и комментарии в боковую часть экрана, разместив рекомендации видео с более крупными миниатюрами и названиями непосредственно под просматриваемым видео. Этот макет вызвал значительную реакцию пользователей, что заставило YouTube вскоре отменить изменения.

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Несмотря на негативные отзывы, в последние несколько дней YouTube вновь представил редизайн. В настоящее время он распространяется в ограниченном объеме, что позволяет предположить, что он все еще находится на стадии тестирования, а не полного внедрения.

© Artem Russakovskii / Twitter / X

Причина второй попытки остается неясной, но она указывает на то, что YouTube собирает больше данных, прежде чем принять решение о том, стоит ли делать этот дизайн постоянным.

В постах YouTube в социальных сетях редизайн был назван «экспериментом».

И да, по мере того как редизайн появляется вновь, пользователи продолжают выражать свое недовольство, оставляя судьбу нового вида сайта неопределенной.