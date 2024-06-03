Как найти и поменять номер телефона в WhatsApp

WhatsApp позволяет менять номер телефона учетной записи при переходе на новый смартфон или замене SIM-карты, причем это совсем не сложно. Портал makseuseof.com рассказал, как поменять номер аккаунта в WhatsApp.

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Как найти свой номер в WhatsApp



Запустите WhatsApp на смартфоне.

Откройте настройки приложения.

Нажмите на свое имя в верхней части экрана, чтобы посмотреть зарегистрированный номер телефона.

Как поменять номер в WhatsApp

На том же смартфоне

Вставьте новую SIM-карту в смартфон.

Запустите WhatsApp.

Откройте настройки приложения.

Перейдите в меню «Аккаунт» и нажмите «Изменить номер».

Следуйте инструкциям приложения на экране. Вы должны получить код по SMS, чтобы подтвердить изменение номера.

На новом смартфоне

Если вы хотите привязать новый номер, то перед этим не забудьте сделать резервную копию данных WhatsApp на Google Drive или iCloud. После этого поменяйте номер по инструкции выше, а при установке приложения на новый смартфон введите номер и восстановите резервную копию данных.