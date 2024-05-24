Пользователи соцсетей заметили странное поведение нейросети Google, которая предназначена для автоматического ответа на поисковые запросы пользователей. Смешные и опасные для жизни рекомендации искусственного интеллекта заполонили соцсети, пишет портал iPhones.ru.

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В некоторых случаях ИИ действительно дает необычные и опасные советы. Например, в ответ на запрос о том, почему сыр не прилипает к пицце, ИИ предложил использовать «нетоксичный клей». По всей видимости, нейросеть нашла на форуме Reddit старый ироничный комментарий, посчитав его подходящим. На вопрос «сколько камней мне надо съедать каждый день» Google советует съедать хотя бы один камень в день.

«По мнению геологов из Калифорнийского университета в Беркли, вы должны съедать по крайней мере один небольшой камешек в день. Они говорят, что камни являются жизненно важным источником минералов и витаминов, которые важны для здоровья пищеварительной системы», — пишет ИИ.

Нейросеть также добавила, что эксперты рекомендуют «съедать порцию гравия, жеоду или гальку при каждом приеме пищи».

В некоторых случаях нейросеть Google дает безобидные, но все равно фактически неверные ответы, например называя Барака Обаму первым президентом США, исповедующим ислам. На самом деле он является христианином, хотя многие жители США действительно убеждены в обратном.

Тем не менее компания Google отмечает, что нейросеть работает в экспериментальном режиме, и призывает пользователей относиться к ответам с осторожностью.