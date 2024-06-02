Что делать, если в AirPods попала вода: инструкция

AirPods — не водонепроницаемые наушники. Некоторые модели обладают водостойкостью, но с ними все равно стоит быть аккуратным. Портал makeuseof.com рассказал, что делать, если AirPods вдруг намокли.

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Какие модели AirPods обладают водостойкостью

Многие люди по незнанию часто путают водонепроницаемость и водостойкость. Первый сертификат означает, что влага не может попасть внутрь устройства вне зависимости от того, как долго и как глубоко оно погружено под воду. А второй — что влага не может попасть внутрь в течение определенного времени или до определенной глубины погружения.

AirPods 3 поколения — водостойкость IPX4.

MagSafe и Lighning зарядные кейсы 3 поколения — водостойкость IPX4.

AirPods Pro 1 поколения — водостойкость IPX4.

AirPods Pro 2 поколения — водостойкость IP54.

MagSafe Lightning зарядный кейс для Pro 2 поколения — водостойкость IPX4.

MagSafe USB-C зарядный кейс для Pro 2 поколения — водостойкость IP54.

Сертификация IP54 означает, что устройство также устойчиво к пыли.

Как избежать повреждений AirPods от воды

Не плавайте и не пользуйтесь душем с надетыми AirPods.

Не надевайте наушники в сильный дождь.

Не забывайте AirPods в стиральной машине. Проверяйте карманы одежды перед стиркой!

Храните наушники в кейсе, пока не пользуетесь ими.

Немедленно протрите косметику, парфюм, солнцезащитный лосьон или любые другие субстанции, попавшие на AirPods.

Что делать, если AirPods намокли

Как можно быстрее вытрите воду сухой тряпкой без ворса.

Оставьте наушники сушиться как минимум на два часа (в идеале — на ночь). Лучшим местом для сушки будет прохладная, сухая точка квартиры.

Если наушники высохли, то поместите их в зарядный кейс. Но обязательно проверьте, сухие ли они: иначе вы можете повредить и кейс.