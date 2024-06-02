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Что делать, если в AirPods попала вода: инструкция

AirPods — не водонепроницаемые наушники. Некоторые модели обладают водостойкостью, но с ними все равно стоит быть аккуратным. Портал makeuseof.com рассказал, что делать, если AirPods вдруг намокли.

Что делать, если в AirPods попала вода: инструкция
© Unsplash

Какие модели AirPods обладают водостойкостью

Многие люди по незнанию часто путают водонепроницаемость и водостойкость. Первый сертификат означает, что влага не может попасть внутрь устройства вне зависимости от того, как долго и как глубоко оно погружено под воду. А второй — что влага не может попасть внутрь в течение определенного времени или до определенной глубины погружения.

  • AirPods 3 поколения — водостойкость IPX4.
  • MagSafe и Lighning зарядные кейсы 3 поколения — водостойкость IPX4.
  • AirPods Pro 1 поколения — водостойкость IPX4.
  • AirPods Pro 2 поколения — водостойкость IP54.
  • MagSafe Lightning зарядный кейс для Pro 2 поколения — водостойкость IPX4.
  • MagSafe USB-C зарядный кейс для Pro 2 поколения — водостойкость IP54.
Сертификация IP54 означает, что устройство также устойчиво к пыли.

Как избежать повреждений AirPods от воды

  • Не плавайте и не пользуйтесь душем с надетыми AirPods.
  • Не надевайте наушники в сильный дождь.
  • Не забывайте AirPods в стиральной машине. Проверяйте карманы одежды перед стиркой!
  • Храните наушники в кейсе, пока не пользуетесь ими.
  • Немедленно протрите косметику, парфюм, солнцезащитный лосьон или любые другие субстанции, попавшие на AirPods.

Что делать, если AirPods намокли

  • Как можно быстрее вытрите воду сухой тряпкой без ворса.
  • Оставьте наушники сушиться как минимум на два часа (в идеале — на ночь). Лучшим местом для сушки будет прохладная, сухая точка квартиры.
  • Если наушники высохли, то поместите их в зарядный кейс. Но обязательно проверьте, сухие ли они: иначе вы можете повредить и кейс.
Важно! Не пытайтесь высушить AirPods в рисе или при помощи высоких температур. Так вы рискуете повредить наушники еще сильнее.
Наука и техника