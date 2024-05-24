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Minisforum показала мини-ПК с 16-ядерным Ryzen 9 7945HX, 96 ГБ ОЗУ и RX 7600M XT

Minisforum выпустил своё второе устройство под брендом AtomMan, на этот раз это мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt, предназначенный для игр. Любопытно, что новинка представляет собой обновлённую версию Minisforum HX200G, который был продемонстрирован на выставке CES 2024 ещё в январе этого года.

Minisforum показала мини-ПК с 16-ядерным Ryzen 9 7945HX
© MobiDevices

Особенности

Как утверждает Minisforum, AtomMan G7 Pt является первым в мире высокопроизводительным мини-ПК A+A, сертифицированным по игровому стандарту MD Advantage.

Устройство работает на базе 5-нм 16-ядерного 32-поточного процессора Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 80 МБ. AtomMan G7 Pt поставляется с видеокартой Radeon RX 7600M XT. Максимальный объём видеопамяти GDDR6 достигает 8 ГБ. Кроме того, имеется два слота для оперативной памяти DDR5 формата SODIMM (частота до 5200 МГц), поддерживающие до 96 ГБ.

Minisforum AtomMan G7 Pt

Также имеется система охлаждения, включающая четыре вентилятора, жидкий металл и тепловые трубки. Производитель утверждает, мощность охлаждения достигает 205 Вт, сохраняя при этом уровень шума на уровне 45 дБ. Это первый в мире мини-ПК, поддерживающий твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe, обеспечивающие скорость передачи данных и пропускную способность в два раза выше чем у PCIe 4.0, с меньшей задержкой и повышенной энергоэффективностью.

AtomMan G7 Pt оснащён следующими портами:

  • HDMI 2.1;
  • DisplayPort 2.0;
  • Ethernet (2,5 ГБит/с);
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
  • порт для наушников и микрофона;
  • USB 3.2 Gen 2 Type-C (только передача данных);
  • USB 3.2 Gen 2 Type-C (передача данных и функциональность Display Port).

Сроки выхода и цена

Дата начала продаж Minisforum AtomMan G7 Pt и его стоимость пока неизвестны.

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