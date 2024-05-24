Minisforum показала мини-ПК с 16-ядерным Ryzen 9 7945HX

Minisforum выпустил своё второе устройство под брендом AtomMan, на этот раз это мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt, предназначенный для игр. Любопытно, что новинка представляет собой обновлённую версию Minisforum HX200G, который был продемонстрирован на выставке CES 2024 ещё в январе этого года.

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Особенности

Как утверждает Minisforum, AtomMan G7 Pt является первым в мире высокопроизводительным мини-ПК A+A, сертифицированным по игровому стандарту MD Advantage.

Устройство работает на базе 5-нм 16-ядерного 32-поточного процессора Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 80 МБ. AtomMan G7 Pt поставляется с видеокартой Radeon RX 7600M XT. Максимальный объём видеопамяти GDDR6 достигает 8 ГБ. Кроме того, имеется два слота для оперативной памяти DDR5 формата SODIMM (частота до 5200 МГц), поддерживающие до 96 ГБ.

Также имеется система охлаждения, включающая четыре вентилятора, жидкий металл и тепловые трубки. Производитель утверждает, мощность охлаждения достигает 205 Вт, сохраняя при этом уровень шума на уровне 45 дБ. Это первый в мире мини-ПК, поддерживающий твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe, обеспечивающие скорость передачи данных и пропускную способность в два раза выше чем у PCIe 4.0, с меньшей задержкой и повышенной энергоэффективностью.

AtomMan G7 Pt оснащён следующими портами:

HDMI 2.1;

DisplayPort 2.0;

Ethernet (2,5 ГБит/с);

4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

порт для наушников и микрофона;

USB 3.2 Gen 2 Type-C (только передача данных);

USB 3.2 Gen 2 Type-C (передача данных и функциональность Display Port).

Сроки выхода и цена

Дата начала продаж Minisforum AtomMan G7 Pt и его стоимость пока неизвестны.