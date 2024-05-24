Minisforum показала мини-ПК с 16-ядерным Ryzen 9 7945HX, 96 ГБ ОЗУ и RX 7600M XT
Minisforum выпустил своё второе устройство под брендом AtomMan, на этот раз это мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt, предназначенный для игр. Любопытно, что новинка представляет собой обновлённую версию Minisforum HX200G, который был продемонстрирован на выставке CES 2024 ещё в январе этого года.
Особенности
Как утверждает Minisforum, AtomMan G7 Pt является первым в мире высокопроизводительным мини-ПК A+A, сертифицированным по игровому стандарту MD Advantage.
Устройство работает на базе 5-нм 16-ядерного 32-поточного процессора Ryzen 9 7945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 80 МБ. AtomMan G7 Pt поставляется с видеокартой Radeon RX 7600M XT. Максимальный объём видеопамяти GDDR6 достигает 8 ГБ. Кроме того, имеется два слота для оперативной памяти DDR5 формата SODIMM (частота до 5200 МГц), поддерживающие до 96 ГБ.
Также имеется система охлаждения, включающая четыре вентилятора, жидкий металл и тепловые трубки. Производитель утверждает, мощность охлаждения достигает 205 Вт, сохраняя при этом уровень шума на уровне 45 дБ. Это первый в мире мини-ПК, поддерживающий твердотельные накопители PCIe 5.0 NVMe, обеспечивающие скорость передачи данных и пропускную способность в два раза выше чем у PCIe 4.0, с меньшей задержкой и повышенной энергоэффективностью.
AtomMan G7 Pt оснащён следующими портами:
- HDMI 2.1;
- DisplayPort 2.0;
- Ethernet (2,5 ГБит/с);
- 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
- порт для наушников и микрофона;
- USB 3.2 Gen 2 Type-C (только передача данных);
- USB 3.2 Gen 2 Type-C (передача данных и функциональность Display Port).
Сроки выхода и цена
Дата начала продаж Minisforum AtomMan G7 Pt и его стоимость пока неизвестны.