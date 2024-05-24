В России могут заблокировать иностранные спутники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления, который регулирует использование в стране «спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». В документе говорится, что такой спутниковый трафик «должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи».

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Проект ведомства появился на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, станция сопряжения российского оператора связи должна обеспечивать «информационную безопасность и оперативно-разыскные мероприятия». Фактически проект соответствует требованиям «пакета Яровой» по хранению трафика, его предоставлению силовикам. Также документ призван обеспечивать обнаружение фиксации.

Отдельно Минцифры выделило пункт использования таких устройств, как терминалы: «Сведения об абонентских станциях (терминалах), не требующих регистрации и работы в российском сегменте иностранных спутниковых систем, и персональные данные их владельцев-абонентов, учитывающие дополнительные операторы связи, оказывающие услуги связи с использованием таких радиоэлектронных средств». Стоит отметить, что «Старлинк» похож на соответствующие абонентские станции.

В Минцифры ранее рассказали, будут ли сажать граждан в поезда по биометрии. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что такой эксперимент пока не планируется.