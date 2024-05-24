Российский техноблогер остался недоволен ИИ-ассистентом AI Pin

Популярный российский техноблогер Сергей Романцев, известный как Romancev768, опубликовал обзор ИИ-гаджета под названием AI Pin. Видео с обзором доступно на YouTube-канале блогера.

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AI Pin — это носимое устройство, работающее на основе генеративного искусственного интеллекта. Оно не имеет встроенного экрана и вместо этого использует проектор для отображения изображения на ладони. Кроме того, AI Pin оснащен встроенным микрофоном и камерой, которые можно использовать для общения с ИИ-ассистентом, съемки фото и видео.

Однако, как отметил Романцев, для просмотра медиафайлов придется заходить с другого устройства на сайт компании, откуда можно скачать все загруженные фото и видео. Причем видео не будет загружено в облако, пока пользователь не подключит AI Pin к зарядке.

По мнению Романцева, это устройство не может конкурировать с современными смартфонами. Во-первых, оно работает только на английском языке и не понимает сказанные по-русски фразы. Во-вторых, для использования этого устройства необходимо оформить ежемесячную подписку стоимостью $24. В эту цену входит доступ к нейросетевым функциям и оплата тарифа американского оператора, а за использование AI Pin в других странах придется платить за роуминг. При этом сам гаджет покупается отдельно за $700.

Романцев также отметил, что устройство контактирует с телом пользователя, если закрепить его на футболке, и из-за нагрева гаджета его использование становится некомфортным. Основным недостатком AI Pin он назвал время работы от одного заряда — до 20 минут при использовании или до одного часа в режиме ожидания.

Единственное, в чем AI Pin может оказаться полезным, — служить голосовым ассистентом для людей со слабым зрением.