Эксперт поделился 5 правилами безопасного ведения социальных сетей

Пользователь социальных сетей может оказаться жертвой мошенников или допустить утечку своих персональных данных в руки недоброжелателей.

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Маркетолог, генеральный Директор Digital агентства «X6 AGENCY» Антон Хоменок объяснил, как безопасно пользоваться соцсетями.

«У многих есть аккаунты в социальных сетях со своими фото, где вы общаетесь друг с другом, следите за жизнью своих онлайн-друзей и получаете много полезной информации для саморазвития. Несмотря на все преимущества, использование социальных сетей может представлять угрозу для безопасности пользователей», – предупредил эксперт.

Антон Хоменок рекомендует придерживаться простых правил, которые обезопасят пользователей от мошеннических действий и кражи персональных данных.

Правило №1: используйте надежный пароль

Первое правило безопасности в социальных сетях – использование надежного пароля. Никогда не используйте простые комбинации, такие как «123456» или же связанные с вами числа, такие как дата рождения, и слова, например, ФИО или прозвища. Лучше всего выбирать длинный пароль со смешанными символами – цифры, буквы разного регистра и специальные символы. Также рекомендуется периодически менять свой пароль, который может утечь в плохие руки при случайном попадании на небезопасную страницу.

Правило №2: двухфакторная аутентификация

Еще одно важное правило – использование двухфакторной аутентификации (2FA) – это дополнительная проверка для входа в сервис, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно он владелец аккаунта. Это обеспечивает большую безопасность учетных записей и систем управления, а также затрудняет несанкционированный доступ.

Не все системы 2FA одинаковы, некоторые используют аппаратный токен, некоторые отправляют SMS или голосовой код.

Правило №3: будьте осторожны при переходе по ссылкам

Никогда не переходите по подозрительным или присланными незнакомцами ссылкам. Некоторые ссылки могут содержать вредоносное ПО или привести на фишинговый сайт. Перед тем как перейти по ссылке, убедитесь, что она отправлена надежным источником.

Как правило, небезопасные ссылки ведут на мошеннические сайты. Они направлены на то, чтобы украсть чувствительные личные данные, такие как номера карт, логины и пароли, чтобы в последующим использовать их для кражи или вымогания денежных средств.

Правило №4: следите за своими публикациям

Никогда не публикуйте оскорбительные комментарии или сообщения, которые могут навредить другим людям. Помните, что все, что вы публикуете в социальных сетях, может стать общедоступным. Более того, существует административная ответственность за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Правило №5: не доверяйте незнакомцам

Если вы ищете человека для исполнения какой-либо услуги или же вы связались с незнакомцем по покупке у него товара, будьте крайне осторожны! Никогда не совершайте оплату наперед, проверяйте достоверные отзывы или же пользуйтесь услугами доверенных гарнтов сетевых сделок.

Также Антон Хоменок подчеркнул, что за безопасное использование социальных сетей несет ответственность сам пользователь, а не площадка. Он призвал соблюдать гигиену безопасного использования и быть осторожными.