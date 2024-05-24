Google соединит Африку с Австралией подводным кабелем

Компания Google проведет подводный оптоволоконный кабель Umoja, который станет первым кабелем, соединяющим Африку и Австралию. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Компания намерена обеспечить Африку стабильным подключением к интернету на фоне сбоев в электроснабжении, вызванных повреждениями существующих подводных кабелей. Проект под названием Umoja предусматривает прокладку кабеля через ряд ключевых точек Восточной и Южной Африки, включая Кению, Конго, Руанду, Уганду, Замбию и Зимбабве, до ЮАР, где в Йоханнесбурге расположен первый региональный дата-центр Google.

В компании подтвердили, что наземная часть проекта уже фактически завершена в сотрудничестве с Liquid Intelligent Technologies. На данный момент ведутся работы по прокладке подводной части кабеля через Индийский океан до австралийского Перта. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году.

Вице-президент Google Cloud по глобальной сетевой инфраструктуре Брайан Куигли подчеркнул, что новый кабель значительно повысит надежность сетевых соединений в регионе, который ранее сталкивался с серьезными сетевыми перебоями.