Что происходит в горах Дагестана: ученые раскрыли секреты местных жителей

Российские ученые рассказали, что в ответ на потепление и дефицит влаги жители гор Дагестана перешли к выращиванию культур и сортов, устойчивых к новым условиям. Исследование, в котором приняли участие сотрудники Института географии РАН, опубликовано в журнале РАН.

Речь идет о первом этапе исследования мер, которые в Дагестане принимают в ответ на изменение климата. Авторы работы отметили, что жители горных районов и дагестанские власти перешли на выращивание продукции, устойчивой к теплу и дефициту влаги. Кроме того, активизировалась селекционная наука Дагестана и ее связи с ведущими селекционерами России.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Раиса Грачева рассказала, что в последние десять лет горы Восточного Кавказа и Дагестана становятся теплее и суше. Жители горных территорий в первую очередь стремятся к смене сортов и культур. Они хотят выращивать «интенсивные сады», более устойчивые к изменениям климата, и расширять ареалы плодовых культур выше в горах.

Селекционеры уделяют основное внимание получению нового посадочного материала белокочанной капусты. Дагестан - лидер России по выращиванию этого овоща, с урожаем капусты связано благополучие некоторых районов республики, отмечают ученые. Ранее в академии имени Тимирязева получили новые гибриды белокочанной капусты. Ученые подтвердили, что эти гибриды урожайны, требуют меньше поливов, жаростойки и устойчивы к резкому падению температуры весной.

Ученые подчеркивают, что второй визитной карточкой Дагестана становятся томаты. Благодаря селекционной работе в Дагестане удалось получить гибриды, устойчивые к жаре, засухе и дающие высокие урожаи в открытом грунте.

В исследовании отмечается, что в последние восемь - десять лет в горных селениях Дагестана плоды фруктовых деревьев (абрикоса, персика, сливы) вызревают на высотах до двух тысяч метров, хотя их обычная зона плодоношения не превышает 1500 метров. В результате на горных террасах были заложены новые сады.

В ответ на изменения климата в горах стали появляться широкомасштабные посадки так называемых интенсивных и суперинтенсивных садов - когда плотность посадки деревьев на единицу площади значительно выше обычной: от 800 до 2500 на гектар вместо 200-300. В таких садах деревья менее уязвимы к недостатку влаги и колебаниям температур. Также они быстро окупаемы и обеспечивают работой жителей ближайших сел.

Инициативы местных жителей были поддержаны в Программе социально-экономического развития горных территорий Дагестана на 2020-2025 годы. Она предусматривает субсидии и гранты, в первую очередь для личных подсобных хозяйств.

Раиса Грачева из Института географии РАН подчеркнула, что горные аграрные террасы Дагестана - потенциальный ресурс для развития сельского хозяйства в условиях изменения климата. Также она назвала их возможными объектами туризма.

«Дагестан - один из признанных мировых центров древних террасных технологий, возникновение которых относят к бронзовому - началу железного веков, а расцвет террасного строительства пришелся на средние века. «Другие выращивают урожай, мы выращиваем почву» - говорили местные жители, создатели этих грандиозных ступенчатых агроландшафтов», - рассказала эксперт.

Благодаря террасам площади сельскохозяйственных земель в горах Дагестана выросли. Технологии строительства террас, позволяющие сохранять водный сток и предотвращать эрозию почв, передаются из поколения в поколение, заключила Грачева.